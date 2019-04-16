Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео

В американском городе Бетесда, штат Мэриленд, незнакомцы спасли слепого, который упал с платформы. Об этом сообщает WJLA.

Мужчина с нарушением зрения, нащупывающий дорогу при помощи трости, оказался в опасной близости к краю платформы, оступился и упал на рельсы. Он тут же встал на ноги и попытался подняться обратно, но не смог.

На помощь слепому бросился один из пассажиров, ожидавших поезд. Через несколько секунд к нему присоединились еще двое мужчин. «Он был примерно метр восемьдесят ростом и весил больше 130 килограммов, — объясняет молодой человек. — В одиночку мне было не справиться».

Сообща им удалось вытащить пострадавшего на платформу, когда в тоннеле уже показался приближающийся состав. Слепой жаловался на боль в левой руке и затруднения при дыхании, которые могли свидетельствовать о сломанных ребрах.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом. Ему удалось разбудить его, когда до состава оставались считанные метры.

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