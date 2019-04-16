Из жизни
 
Последние новости
Собор Парижской Богоматери потушили
Подсчитано число переехавших в Россию украинцев после 2014 года
Звезда «Холостяка» сфотографировался голым с дочерью и разочаровал фанаток
Савченко рассказала о переменчивости украинцев
Названы самые криминальные станции московского метро 
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Названа новая причина появления человека
Надежда Савченко вышла на свободу
Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие
Новости партнеров

Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Бетесда, штат Мэриленд, незнакомцы спасли слепого, который упал с платформы. Об этом сообщает WJLA.

Мужчина с нарушением зрения, нащупывающий дорогу при помощи трости, оказался в опасной близости к краю платформы, оступился и упал на рельсы. Он тут же встал на ноги и попытался подняться обратно, но не смог.

На помощь слепому бросился один из пассажиров, ожидавших поезд. Через несколько секунд к нему присоединились еще двое мужчин. «Он был примерно метр восемьдесят ростом и весил больше 130 килограммов, — объясняет молодой человек. — В одиночку мне было не справиться».

Сообща им удалось вытащить пострадавшего на платформу, когда в тоннеле уже показался приближающийся состав. Слепой жаловался на боль в левой руке и затруднения при дыхании, которые могли свидетельствовать о сломанных ребрах.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом. Ему удалось разбудить его, когда до состава оставались считанные метры.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'We need to get him up now!': Blind man pulled from Metro tracks as train approaches
Пьяница упал под грузовой поезд, выжил и не заметил этого
Спасение человека от поезда в последнюю секунду попало на видео
Артист балета спас упавшего на рельсы бомжа в метро Нью-Йорка
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня
Кристал Хааг (Сандерс)

Конец плохой сказки

Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
19:4515 апреля

Девушка потянулась в кровати и заработала инсульт

20:5115 апреля

Электрик всю ночь прятался от крокодила в холодильнике и потерял ногу

16:4115 апреля

Мошенник 12 лет притворялся инвалидом и одурачил Папу Римского

Из жизни00:1213 апреля

«Я хочу деньги»

Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
18:4515 апреля

Золотая рыбка умерла в 44 года

17:3415 апреля

В Китае умерла редчайшая в мире черепаха

15:1615 апреля

Истощенного пса нашли в открытом море за сотни километров от берега

Из жизни00:01 9 апреля

«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»

История россиянки о жизни в Италии
14:3915 апреля

Американец потребовал от лотереи миллионы долларов спустя 14 лет после выигрыша

14:0015 апреля

Девушка перестала есть из-за редчайшего заболевания

12:4615 апреля

Строитель упал головой на железный штырь и выжил

Россия
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
Смертельный миф
Россияне верят в слухи о ВИЧ. Знаете ли вы самые страшные из них? Тест
Медведев упростил получение паллиативной помощи и прохождение диспансеризации
Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития
В России проверили гражданскую оборону
Техосмотр передумали фиксировать на видео
Все материалы
Мир
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Собор Парижской Богоматери потушили
Индийский политик определил убеждения оппонента по цвету нижнего белья
Пожар внутри собора Парижской Богоматери сняли на видео
Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари
Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Савченко рассказала о переменчивости украинцев
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Пожар в соборе Парижской Богоматери связали с приездом Зеленского
Объявлено новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским
Штаб Зеленского отказался признавать референдум в Крыму
Надежда Савченко вышла на свободу
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Украина признала поражение в «ключевом торговом споре» с Россией
В России выявили дефицит рабочих мест
Россия начала покупать газ за рубежом
Деньги на ветер
Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
«Газпром» согласился на жесткие условия Дании по «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Задержанного за стрельбу Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде
Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗ» попал в смертельное ДТП на Mercedes
Российского полицейского задержали на лекции по борьбе с коррупцией
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Названа новая причина появления человека
Предсказано скорое появление глобального супермозга
Подтверждено существование туннелей в пространстве-времени
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
14-летнюю российскую пловчиху затравили после победы над призеркой Олимпиады
Мамаев посетовал на спертый воздух в автозаке
Камерунская футболистка по имени Татьяна забила в девятку в падении через себя
Бьорндален вспомнил о детском увлечении самогоном
Месси и Роналду изобразили целующимися в губы на обложке журнала
Все материалы
Культура
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
«Я оплакиваю первого мужа моей жены»
Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика
Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1978Мало Аллы?
Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли
Обвиненный в насилии Джонни Депп поставил под угрозу продолжение «Гарри Поттера»
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Вдова Децла удалила Instagram после обвинений в шизофрении
Все материалы
Интернет и СМИ
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала
Звезда «Холостяка» сфотографировался голым с дочерью и разочаровал фанаток
Россиян оставили без полноценного дубляжа финала «Игры престолов»
Блогер поплатился за критику фэншуя
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Игру престолов» воплотили в кроссовках
Глава ДНР резко сменил имидж
BaselWorld лишился еще одного крупного участника
Найдена польза Меган Маркл для королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
«В мусоре копошились козы, собаки и дети»
Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки
Названы лучшие маршруты для путешествий на машине
Хостелы в российских жилых домах запретили
Напавшего на пассажирку круизного лайнера насильника отпустили на свободу
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео
Электрик всю ночь прятался от крокодила в холодильнике и потерял ногу
Мошенник 12 лет притворялся инвалидом и одурачил Папу Римского
В Китае умерла редчайшая в мире черепаха
Все материалы
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Mercedes-Benz представил семиместный «мини-Гелик»
Новый BMW 1 серии сфотографировали без камуфляжа
Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
Все материалы
Дом
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Валуев нашел способ улучшить воздух в Москве
Ипотека перестала дорожать
Все материалы