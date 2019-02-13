Пьяница упал под грузовой поезд, выжил и не заметил этого

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В Индии пьяный мужчина свалился с платформы перед подъезжающим грузовым поездом и выжил. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Сильно пошатывающийся индиец собирался перейти с одной платформы станции в городе Нандура, штат Махараштра, на другую, но упал на пути прямо перед прибывающим грузовым составом. Мужчине посчастливилось оказаться между рельсами, поэтому поезд не задел его.

Как только состав проехал, к упавшему на помощь бросились другие пассажиры: они подняли его с путей, помогли взобраться на платформу и сопроводили к начальнику станции. Попутчики утверждают, что индиец не пострадал и был настолько пьян, что даже не осознал того, что с ним произошло.

В начале февраля сообщалось о ребенке, упавшем под скоростной поезд. Мальчик провалился в щель между платформой и составом, когда мать попросила его сделать шаг назад ради удачного кадра.

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