Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео

dailymail.co.uk

В Индии полицейский спас глухого мужчину, сидевшего на платформе, за секунды до приближения железнодорожного состава. Видеозапись произошедшего опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, что пожилой человек сидит на краю платформы и не обращает внимания на прибывающий поезд. Патрулирующий территорию сотрудник правоохранительных органов мгновенно отреагировал и оттащил его в безопасное место.

По информации издания, коллеги оценили поступок полицейского Абхишека Пандея (Abhishek Pandey) и намерены его наградить. О состоянии пожилого мужчины не сообщается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!