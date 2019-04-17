Храбрый пес спас чихуа-хуа от гибели под колесами автомобиля

В канадском городе Гаспе, провинция Квебек, пес породы аусси вытащил чихуа-хуа из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Чихуа-хуа переходил дорогу и оказался на пути машины, которая задним ходом выезжала с парковочного места.

Когда до автомобиля оставалось около метра, к собачке подскочил аусси, схватил ее за шкирку и унес на безопасное расстояние. Если бы не его вмешательство, чихуа-хуа мог попасть под колеса.

В 2013 году сообщалось, что британское Королевское общество защиты животных (RSPCA) наградило терьера, который спас жизнь своей хозяйке. Он разбудил ее, когда в доме начался пожар.

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