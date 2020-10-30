Женщина в последний момент вытащила подругу из-под колес внедорожника

Молниеносная реакция жительницы китайского города Шэнчжоу, провинция Чжэцзян, спасла подругу от потерявшего управление внедорожника. Об этом сообщает издание Newsweek.

Вечером во вторник, 27 октября, водитель по фамилии Юй (Yu) потерял управление автомобилем и на высокой скорости протаранил здание отеля Imperial Grand. На записи с установленной в лобби отеля камеры наблюдения видно, как две женщины избежали потенциально смертельного происшествия.

Видно, как подруги идут перед восточным входом отеля. Одна из них заметила черный внедорожник, который двигался в их направлении, и в последнюю секунду дернула подругу к себе. Женщины упали на землю за мгновение до того, как автомобиль вылетел на ступени и врезался в припаркованный седан и в стеклянные двери гостиницы.

На записи видно, как трое других гостей отеля тоже избежали аварии за секунды. Они зашли в лифт незадолго до происшествия. Консьерж отеля, который находился в лобби, также сумел избежать попадания осколков и не пострадал.

Видео было опубликовано в китайских соцсетях Weibo и WeChat. На записи видно, что передняя часть внедорожника сильно искорежена.

Дорожная полиция Шэнчжоу прибыла на место происшествия и обнаружила Юя без сознания на водительском сиденье автомобиля. Неизвестно, в какой момент он отключился. Кроме водителя, в результате произошедшего никто не пострадал.

В полиции уточнили, что у мужчины не было водительского удостоверения. Подозрения в том, что был пьян, не подтвердились. Юя госпитализировали, но затем он будет задержан по обвинению в вождении без прав. Неизвестно, по какой причине он потерял контроль над автомобилем.