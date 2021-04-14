Птица врезалась в мотоциклиста и погубила его

Пожилого мотоциклиста в английском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, погубила влетевшая в шлем птица. Об этом сообщает издание The Sun.

30 марта 73-летний Уильям Джексон (William Jackson) обгонял на мотоцикле два автомобиля. Когда он завершил маневр и вернулся на свою полосу, в его шлем влетела птица.

От удара мотоцикл англичанина съехал с дороги в поле. Мужчина упал с мотоцикла и погиб на месте. Позже его тело обнаружили в кювете.

Полицейские разыскивают очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Австралии 76-летний мужчина скончался после того, как на него напала сорока. Мужчина катался на велосипеде в парке вблизи города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, когда на него набросилась птица.