Сорока убила 76-летнего мужчину

В Австралии 76-летний мужчина скончался после того, как на него напала сорока. Об этом сообщает сайт ABC News.

Австралиец, имя которого не сообщается, катался на велосипеде в парке вблизи города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, когда на него набросилась птица. В попытке увернуться он съехал с тропы. В результате велосипедист врезался в забор, упал на землю и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Местные жители оказали пострадавшему первую помощь до приезда врачей. Его доставили больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей велосипедист скончался.

Согласно сообщениям местных жителей, в парке обитает особо агрессивная сорока, которая уже не раз нападала на людей. По данным сайта, который отслеживает подобные происшествия, в этом районе было зафиксировано около восьми атак. Сорока улетает далеко от гнезда, преследуя жертву. Накануне эта же птица напала на ребенка.

Городские власти заявили, что установят на дорожке предупреждающие знаки об опасности встречи с агрессивной птицей.

Ранее сообщалось, что в Ирландии лебедь напал на собаку и убил ее, несмотря на попытки хозяина и очевидцев спасти питомца. Птица забила питомца несколькими ударами крыльев.

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