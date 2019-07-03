Лебедь убил собаку на глазах у хозяина

В Ирландии лебедь напал на собаку и убил ее, несмотря на попытки хозяина и очевидцев спасти питомца. Об этом сообщает издание The Irish Sun.

Нападение произошло в Буши Парке, Дублин. Мужчина пошел на прогулку с собакой, и его кокер-спаниель отправился купаться в пруд. Это не понравилось живущему в водоеме лебедю, и он напал на пса. Замахнувшись, птица начала бить собаку сначала одним крылом, а потом и другим в течение нескольких секунд.

Люди кричали на птицу, пытаясь ее отвлечь, а хозяин животного в отчаянии кинул телефон в пруд, надеясь отвлечь лебедя. Через несколько ударов, нанесенных лебедем, собака погибла.

Очевидец отметил: владельцам собак нужно держать своих питомцев на поводке, когда они находятся на берегу, потому что лебеди могут напасть ради защиты своих детенышей, и вокруг пруда должны стоять предупредительные знаки. Специалисты подтвердили, что подобное поведение свойственно лебедям-шипунам — так они обороняют свои гнезда. Особенно свирепыми самки становятся во время весеннего брачного сезона.

Пол Дуиньян (Paul Duignan), смотритель парка из Городского Совета Дублина, прибыл на место происшествия с двумя коллегами и сказал, что ни разу не слышал о подобных случаях. Собаку вытащили из воды при помощи маленького водного судна и сети.

В апреле сообщалось о лебеде, который напал на участников международного марафона по гребле на каноэ в Великобритании. Птица вела себя агрессивно, пытаясь защитить территорию.

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