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Россиянин на «Майбахе» нарушил ПДД, отмахнулся от полиции и попал на видео

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Группа во ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В центре Санкт-Петербурга водитель «Майбаха» злостно нарушил правила дорожного движения. Пока другие автомобили стояли в дорожном заторе, он объехал ее по встречной полосе и выделенке для общественного транспорта, а потом повернул на красный. Видео опубликовали очевидцы в группе во ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

За нарушителем сразу же погнались сотрудники ДПС, попавшие в пробку. Они включили спецсигнал и настигли россиянина на перекрестке. «Выйдя из машины, качнул головой, махнул рукой и сел обратно», — рассказал о его поведении свидетель инцидента.

Как сообщает «Фонтанка», «Майбах» числится за компанией «Светодизайн», которая несколько лет получает контракты на новогоднее оформление в Санкт-Петербурге и украшала город ко Дню Победы.

Ранее в Подмосковье произошла крупная авария с участием автомобиля Aurus Arsenal. Инцидент с машиной представительского класса произошел в районе деревни Жуковка Одинцовского района на Рублево-Успенском шоссе. В ДТП попали шесть машин, в том числе рейсовый автобус.

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