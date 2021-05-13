Авто депутата Госдумы попало в ДТП в центре Москвы

Депутат Госдумы Рахим Азимов подтвердил, что его автомобиль попал в ДТП в центре Москвы. Видеозапись и подробности случившегося публикует РБК в своем Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах видно, как белая Skoda выезжает за пределы разметки и врезается в черный Range Rover, двигавшийся по соседней полосе.

Инцидент произошел в четверг, 13 мая, на Кутузовском проспекте. Как рассказал Азимов, в его машину на полном ходу въехало другое транспортное средство, после чего авто перевернулось.

«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров. Все это видно на записи видеорегистратора», — заявил собеседник издания. Депутат также пожелал выздоровления водителю перевернувшейся машины и предложил оказать ему помощь.