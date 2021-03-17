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Лишенный прав 27 раз депутат попал в ДТП и сделал россиянку инвалидом

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Владислав Васкэ
Владислав Васкэ
Фото: страница Владислава Васкэ во «ВКонтакте»

Житель Нижегородской области Владислав Васкэ был лишен водительских прав 27 раз, но все равно сел за руль, устроил ДТП и сделал пострадавшую девушку инвалидом. Позже он стал депутатом в поселковом совете, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, авария произошла больше года назад. Мужчина за рулем черного Mercedes вылетел навстречу машине, в которой находилась Александра Лосева. В результате столкновения ее машина превратилась в груду металла, а саму ее зажало в салоне. Она перенесла несколько сложных операций на ноги и заново учится ходить.

«Владислав двигался на летней резине по мокрой дороге. Его разворачивает боком, она нажимает на тормоза. И уходит на обочину. Он ее [Лосеву] догоняет практически на обочине», — рассказал журналистам муж пострадавшей.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что Васкэ запрещено садиться за руль до 2050 года за многочисленные отказы от медосвидетельствования. При этом вскоре после происшествия он стал депутатом рабочего поселка Вача от ЛДПР. В региональном отделении партии РЕН ТВ пояснили, что для выдвижения на выборах необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, нарушения ПДД не проверяются. Россиянина исключили из партии и лишили мандата, когда стало известно о его прошлом.

До сих пор мужчина находится в статусе подозреваемого и собирается отстаивать свою невиновность. Он сообщил изданию, что в тот день сел за руль из-за «вынужденной ситуации», но не уточнил, какой. Васкэ собрался помогать россиянке, перечислил ей 100 тысяч рублей на лечение. Семья оценила ущерб в один миллион рублей.

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