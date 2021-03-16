Наказание для пьяных водителей решили ужесточить

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в пьяном виде составляет два года. Инициатива увеличит этот срок до трех лет, также предлагается установить штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, суд сможет назначить исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до трех лет,

Авторы поправок утверждают, что действующие санкции не дают должного эффекта: часты случаи, когда уже отбывшие наказание водители снова садятся за руль подшофе. Более того, в отдельных регионах из всех лиц, подвергнутых наказанию в 2020 году, доля повторно осужденных составляет от четверти до половины случаев.

В июне 2019 года вступила в силу новая редакция УК, увеличившая максимальный срок лишения свободы для виновников ДТП с погибшими до 15 лет.