Пьяный россиянин прокатился на иномарке по территории детского сада

Во Владивостоке пьяный местный житель на иномарке сбил ворота детского сада и прокатился по его территории. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

В понедельник, 8 марта, в полицию сообщили, что по территории детского сада № 22 едет автомобиль марки Mitsubishi Mirage розового цвета, объезжает горку и задевает перила. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать россиянина, однако ему удалось скрыться. Позже его задержали, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Выяснилось, что машина принадлежит жене 33-летнего нарушителя, который не учился в автошколе и не получал водительских прав. В результате инцидента никто не пострадал. В его отношении были составлены административные протоколы, суд назначил мужчине десять суток административного ареста.

Ранее в селе Щетиновка Белгородского района пьяный водитель насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места происшествия. Выяснилось, что ранее он же привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет, автомобиль принадлежит его знакомой.