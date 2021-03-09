Бесплатно возивший россиян водитель маршрутки забил конкурента обрезом ружья

Омский суд приговорил 49-летнего Вадима Остапова — водителя маршрутки из деревни Трубецкое Омской области — к 12 годам колонии строгого режима за убийство. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году Остапов бесплатно возил в Омск односельчан и благодаря этому получил известность. Однако местные конкуренты в сфере пассажирских перевозок не были довольны его благотворительностью и угрожали ему расправой. Кроме того, мужчина осуществлял перевозки без лицензии, за что неоднократно получал штрафы от Ространснадзора.

В 2019 году его арестовали по подозрению в убийстве водителя маршрутки. Ранее судимый за убийство Остапов нанес конкуренту несколько ударов обрезом ружья, а затем выстрелил ему в голову. Суд установил, что причиной убийства послужила ревность — погибший встречался с женой Остапова.

При задержании Остапов дал признательные показания, однако на судебном заседании отказывался признавать вину. Помимо 12 лет лишения свободы, Остапову назначен штраф в размере 110 тысяч рублей. В пресс-службе надзорного ведомства также уточнили, что был удовлетворен гражданский иск потерпевших о взыскании с Остапова компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.