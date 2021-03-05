Российского судью обвинили в гибели попутчиков BlaBlaCar в результате ДТП

В Карачаево-Черкесии бывшему мировому судье Максиму Якушу предъявили обвинение в совершении «пьяного» ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Ему вменяется статья 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц»). Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и одобрила изменение квалификации преступления, вменяемого Якушу, с пятой части статьи 264 УК РФ на шестую. Теперь ему грозит от 4 до 9 лет колонии.

Смертельное ДТП с участием судьи произошло в мае 2018 года на федеральной трассе «Кавказ». Якуш за рулем автомобиля Toyota Prado выехал на встречную полосу и там столкнулся с машиной Kia, в которой находились водитель и двое попутчиков сервиса BlaBlaCar.

Оба пассажира погибли, водитель получил тяжелые ранения, но выжил.

Якуш был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии.