Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей

В Чечне суд удовлетворил иск бывшего прокурора Урус-Мартановского района республики Мурата Залзаева и взыскал с издания URA.RU рекордную для России компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте самого СМИ.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация о смертельном ДТП с участием с экс-прокурора. 26 августа 2017 года в Грозном столкнулись автомобили Toyota Camry под управлением Залзаева и LADA Priora, двое человек из которой скончались от травм и ожогов (автомобиль взорвался). Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Заметка о ДТП была написана URA.RU на основании сообщений Telegram-канала Mash и телеканала Russia Today со ссылкой на сведения управления МЧС Чечни.

В ходе следствия было установлено, что прокурор не виновен в аварии — виноват погибший водитель LADA Priora Аслан Алиев. Залзаев после прекращения уголовного дела подал иск в суд к URA.RU с требованием признать публикацию издания не соответствующей действительности и взыскать с учредителя СМИ 24 миллиона рублей морального вреда из расчета по 60 тысяч рублей за 339 дней нахождения новости на сайте URA.RU. В редакции уточнили, что в статье не было утверждений, что в ДТП виновен прокурор.

Суд удовлетворил иск Залзаева, но снизил сумму компенсации до 15 миллионов рублей.

В URA.RU назвали эту сумму беспрецедентной. Там указали, что решение вынес Урус-Мартановский городской суд Чечни, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем. Верховный суд Чечни рассмотрит апелляционную жалобу URA.RU на решение суда 18 февраля.

Сам Залзаев заявил, что публикация о ДТП испортила ему карьеру, ему пришлось уволиться со службы. По его словам, в отношении него начались проверки, хотя там была вина другого водителя.