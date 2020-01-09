Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку

Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор Белоярского суда жене бывшего полицейского Марине Мартемьяновой, которая, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, сбила компанию из четырех человек. Об этом в четверг, 9 января «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По данным URA.RU, ДТП произошло 6 апреля 2019 года в поселке Белоярский Свердловской области в Февральском переулке. В результате наезда автомобиля под управлением Мартемьяновой пострадали две 17-летние девушки, а сопровождавшие их молодые люди успели увернуться от машины. Шесть минут спустя женщина вернулась на место ДТП и второй раз проехала по девушке, лежавшей на обочине, что зафиксировала дорожная камера.

Обе пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сама Мартемьянова с места происшествия скрылась, но ее быстро обнаружили — по записям с камеры видеонаблюдения. Проведенная в ту же ночь экспертиза выявила у женщины умеренную степень алкогольного опьянения — 1,241 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц». По версии следствия, женщина умышленно вернулась на место ДТП и повторно наехала на девушку, чтобы замести следы, но не знала о том, что ее действия попали на видео. На суде государственный обвинитель просила назначить обвиняемой девять лет за покушение на убийство двух человек, но судья переквалифицировал статью на более мягкую. В ходе судебного разбирательства было установлено, что после случившегося Мартемьянова несколько раз звонила супругу — бывшему сотруднику ДПС.

Однако суд не согласился с квалификацией предварительного следствия, и изменил статью: Марину Мартемьянову за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух человек, приговорили к 1,5 годам колонии-поселения, а также лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года (после отбытия наказания). Суд учел, что супруг женщины недавно перенес инфаркт и у них на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

И потерпевшие, и гособвинение заявили, что обжаловали приговор.

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