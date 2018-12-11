Сбитого школьницей полицейского решили посадить за сокрытие ДТП

В Челябинске прокуратура потребовала привлечь к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий начальника полка ДПС, скрывшего факт ДТП, и его пострадавшего от аварии подчиненного, передает Ura.ru.

Материалы проверки, проведенной сотрудниками надзорного органа, передали в региональное управление Следственного комитета.

В ноябре 15-летняя пьяная дочь местного бизнесмена за рулем Mercedes-Benz E-class 200 сбила полицейского. Ее отпустили, а когда сообщение о произошедшем опубликовали СМИ, выписали штраф матери.

Сотрудник ГИБДД получил ушибленную рану головы и несколько ссадин. «Он пытался скрыть место работы, когда обратился после ДТП в больницу», — отметил прокурор Роман Самойлов.

Отцом виновной в аварии девочки является местный бизнесмен, дважды судимый за мошенничество.

Ранее сообщалось, что челябинская школьница врезалась в припаркованный автомобиль Lifan, сбила полицейского и дорожный знак.

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