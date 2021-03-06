Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал

Пьяный водитель насмерть сбил 15-летнего подростка и уехал с места происшествия. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Белгородской области.

По данным правоохранителей, ребенок попал под колеса автомобиля местного житель 1991 года рождения в пятницу, 5 марта, около 19:30 в селе Щетиновка Белгородского района. Россиянин покинул место ДТП, однако позже был задержан сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что ранее он же привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде, водительского удостоверения мужчина не имеет. Автомобиль ВАЗ-2105 принадлежит знакомой мужчины. Кроме того, местный житель был нетрезв.

Подросток скончался от полученных травм в машине скорой помощи. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в УМВД по Белгородской области.

Ранее в Амурской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого снегоуборочная машина сбила ребенка. Авария произошла в городе Зея. По информации следователей, при уборке снега двигавшийся по тротуару водитель спецтехники сбил семилетнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали, пострадавшую доставили в реанимации.