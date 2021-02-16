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Россиянин сбил женщину с коляской после ссоры на парковке и попал на видео

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В Новосибирске местный житель сбил женщину с коляской на парковке после вспыхнувшей ссоры. Видео произошедшего опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина с ребенком подходит к машине, открывает дверь и что-то говорит водителю, который остановился у тротуара. Тот проехал вперед и наехал на россиянку сзади, в результате она упала на дорогу вместе с коляской.

По факту произошедшего назначена проверка, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось о водителе BMW в Сочи, который не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил женщину на шестом месяце беременности. В ГИБДД уточнили, что 23-летний россиянин пытался развернуться на перекрестке, в результате чего врезался в семейную пару. Пострадавшая получила перелом таза.

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