Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную женщину

Водитель BMW в Сочи не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил женщину на шестом месяце беременности. Видеозапись с места происшествия публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале в среду, 8 июля.

В ГИБДД уточнили, что 23-летний россиянин пытался развернуться на перекрестке, в результате чего врезался в семейную пару. По предварительным данным, у пострадавшей перелом таза. Очевидцы оказали ей первую помощь, после чего госпитализировали. О состоянии мужчины и ребенка не сообщается.

В июне в селе Иглино (Башкирия) пьяный таксист сбил на тротуаре двоих школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка погибла на месте. Очевидица аварии отметила, что врачи боролись за жизнь школьницы около сорока минут, мальчик госпитализирован.

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