Грузовик сбил переходившую дорогу россиянку с ребенком

В Выборгском районе Санкт-Петербурга грузовик на регулируемом пешеходном переходе сбил 32-летнюю местную жительницу и ее дочь 2017 года рождения. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, ее мать получила травмы средней тяжести, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, около 15:35 по московскому времени. По предварительной версии, 55-летний водитель грузовика Renault совершил наезд на пешеходов при повороте направо. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве произошла аналогичная авария: водитель автомобиля Lada Largus сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, одного из них не удалось спасти. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

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