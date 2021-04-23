Aurus Arsenal попал в аварию на Рублевке

В Подмосковье произошла крупная авария с участием автомобиля Aurus Arsenal. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе деревни Жуковка Одинцовского района на Рублево-Успенском шоссе. По информации канала, в ДТП попали шесть машин, в том числе рейсовый автобус.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадала одна женщина — у нее рана губы и подбородка.

9 августа 2019 года сообщалось, что седан «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», впервые попал в аварию. Белая машина столкнулась с маршрутным такси. Маршрутка отъезжала от остановки и в этот момент задела представительский автомобиль. Сильных повреждений автомобиль не получил.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин, минивэн, кабриолет, вседорожник-кроссовер.