Назван срок серийного выпуска автомобилей Aurus

Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus начнется в мае в Елабуге. Такой срок назвали в пресс-службе Минпромторга, передает РИА Новости.

Первой моделью из серии станет Aurus Senat. Его стоимость в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, базовая версия обойдется в 18 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что заказчики получат первые автомобили уже в следующем месяце.

Позднее в Елабуге начнут выпускать внедорожники Aurus Komendant. Их хотели показать на автосалоне в Москве в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили.

В конце 2019 года Минпромторг представил план, согласно которому первый Aurus Senat серийного выпуска должен был появиться уже в первом квартале 2021 года. В марте пилотную партию действительно выпустили, но продавать ее не будут — все автомобили направлены на испытания в НАМИ.

В линейке Aurus есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Лимузин впервые был представлен 7 мая 2018 года во время инаугурации в должности президента страны Владимира Путина. В начале марта глава компании по производству Адиль Ширинов утверждал, что имеется 700 предварительных заказов, их них 65 на преддоговорной стадии.

Также в начале марта стало известно, что в линейке Aurus появился электромотоцикл. Его прототип с двигателем мощностью 190 лошадиных сил представили в Минпромторге.