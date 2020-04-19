Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина

Стали известны сроки первой поставки заказчикам серийных автомобилей линейки Aurus, известной также как «Кортеж». Их передадут клиентам в марте 2021 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», пишет ТАСС.

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Собирать автомобили начнут на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года. Пилотную партию выпустят в ноябре 2020-го. В дальнейшем за 2021 год планируется произвести 360 машин, за 2022-й — 1724 машины, за 2023-й — 4030 машин, за 2024-й — 5274.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, такие машины используются в кортеже президента Владимира Путина. В линейке Aurus представлены седан, лимузин, минивэн и кабриолет. Также стало известно, что линейку Aurus пополнят мотоциклы и внедорожник.

В общей сложности с начала 2018 года на автомобили линейки поступило более 700 предзаказов. Стоимость одной машины в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей, говорил гендиректор «Ауруса» Адиль Ширинов.

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