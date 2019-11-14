Парадные машины из «Кортежа» Путина проверили на прочность

Парадные кабриолеты марки Aurus проходят госиспытания. Как сообщает РИА Новости, их основная часть должна закончиться в текущем году.

Известно, что в рамках проверки, в частности, испытывается техническое состояние автомобилей. О каких именно тестах идет речь, собеседник агентства уточнять не стал.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин. Весной 2019-го кабриолеты марки приняли участие в параде, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве.

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В октябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что на машины поступило несколько сотен заказов. По его словам, в 2020 году планируется продать около 50 автомобилей. Активные продажи моделей Aurus должны начаться с 2021 года.

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