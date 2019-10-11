На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов

Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы собрали большой объем предварительных заказов, их уже более 600», — отметил Мантуров. По его словам, в 2020 году планируется продать около 50 автомобилей. Активные продажи моделей Aurus должны начаться с 2021 года.

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Ранее о намерении закупить партию автомобилей Aurus рассказал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов. Среди достоинств российских машин представительского класса Бердымухаммедов еще в августе отмечал «большое количество цифровых технологий», изящный вид и «правильную цену». Сколько именно автомобилей собирается закупить туркменский президент и каких моделей, он не уточнил.

В семейство Aurus входят автомобили класса седан, лимузин, минивэн «Арсенал», а также кабриолет, который пока не получил названия. Впервые автомобиль серии был представлен во время инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году.

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