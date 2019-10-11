Стало известно о поставках машины из «Кортежа» Путина за рубеж

Власти Туркмении заинтересовались покупкой российских представительских автомобилей Aurus, известных также как «Кортеж», для перевозки первых лиц государства. Об этом сообщил глава республики Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить», — сказал Бердымухамедов. О каком количестве машин идет речь и какова их стоимость, пока не сообщается. Путин в свою очередь поблагодарил коллегу за заинтересованность российскими автомобилями.

О готовности купить Aurus Бердымухамедов говорил еще российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Туркменский лидер посидел за рулем и осмотрел автомобиль изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. Салоном лимузина президент Туркмении остался доволен, он также оценил изящный внешний вид автомобиля и «правильную цену».

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Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем линейку планируют дополнить мотоциклом и кроссовером.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что экспорт Aurus в Европу планируется начать в 2021 году. При этом не исключено, что для зарубежного рынка будет использоваться другое название, поскольку сразу несколько зарубежных производителей подали иск в Европейское бюро по интеллектуальной собственности, утверждая, что название Aurus похоже на их собственные бренды. О каких компаниях идет речь, он не уточнял.

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