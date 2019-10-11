Стало известно о поставках машины из «Кортежа» Путина за рубеж

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Денис Мантуров

Власти Туркмении заинтересовались покупкой российских представительских автомобилей Aurus, известных также как «Кортеж», для перевозки первых лиц государства. Об этом сообщил глава республики Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить», — сказал Бердымухамедов. О каком количестве машин идет речь и какова их стоимость, пока не сообщается. Путин в свою очередь поблагодарил коллегу за заинтересованность российскими автомобилями.

О готовности купить Aurus Бердымухамедов говорил еще российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Туркменский лидер посидел за рулем и осмотрел автомобиль изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. Салоном лимузина президент Туркмении остался доволен, он также оценил изящный внешний вид автомобиля и «правильную цену».

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем линейку планируют дополнить мотоциклом и кроссовером.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что экспорт Aurus в Европу планируется начать в 2021 году. При этом не исключено, что для зарубежного рынка будет использоваться другое название, поскольку сразу несколько зарубежных производителей подали иск в Европейское бюро по интеллектуальной собственности, утверждая, что название Aurus похоже на их собственные бренды. О каких компаниях идет речь, он не уточнял.

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