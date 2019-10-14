Назван срок массового производства машин из «Кортежа» Путина

Начиная с 2021 года планируется производить более 500 автомобилей представительского класса Aurus. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Постараемся всех, кто сделал заявки в 2019 году, точно удовлетворить», — пообещал министр.

По итогам текущего года запланирован выпуск 150 машин, в 2020-м их будет 180. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Ранее Мантуров говорил, что на машину поступило более 600 заказов. По его словам, в 2020 году планируется продать около 50 автомобилей, а активные продажи стартуют в 2021-м.

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Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем линейку планируют дополнить мотоциклом и кроссовером. Спецверсии Aurus есть в гараже особого назначения ФСО: автомобили используют для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

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