В «Кортеже» Путина появятся мотоциклы

В линейке автомобилей Aurus, которую также называют кортежем президента России Владимира Путина, появятся мотоциклы. Предполагается, что серийное производство и продажи моделей начнутся в 2022-2023 годах. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Нам нужно примерно пару лет, чтобы запустить в серийное производство», — сказал министр, добавив, что мотоциклы проще запускать в оборот. Цена на модели пока не называется.

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Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО: автомобили используют для поездок российского лидера.

Активные продажи моделей Aurus должны начаться с 2021 года. На автомобили поступило несколько сотен заказов.

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