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Эксперт назвал запрещенные за рулем действия

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал в интервью радио Sputnik действия, которые запрещено делать за рулем.

По словам эксперта, повлиять на водителя и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге могут разные факторы: мобильный телефон, жевательная резинка, собеседник. Так, попасть в аварию можно в том числе из-за перекуса за рулем. «Огромное количество так называемых дурацких, не смертельных ДТП случается из-за того, что человек с набитым ртом отвлекается», — заявил он.

Бороться с подобными отвлекающими факторами нужно не штрафами, а информированием, уверен эксперт. «Надо сделать так, чтобы водитель понимал, что проще остановиться, включить аварийку, съесть свой бутерброд и передвигаться дальше с набитым желудком», — считает специалист.

При этом употреблять напитки можно, если соблюдать определенные условия, уточнил эксперт. «Еще совет для тех, кто любит кофе: возьмите трубочку. Это позволит пить кофе и следить за дорогой», — заявил Крохмаль.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов назвал действия, которые запрещены при попадании в ДТП. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, потерю здравого смысла и действий, обусловленных эмоциями. Также он напомнил россиянам, что запрещено выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию.

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