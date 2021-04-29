Россиянам назвали запрещенные при ДТП действия

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов назвал в беседе с агентством «Прайм» действия, которые запрещены при попадании в ДТП.

По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, потерю здравого смысла и действий, обусловленных эмоциями. «Если Вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксироват», — напомнил юрист.

Также он напомнил россиянам, что запрещено выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию. После аварии нужно сразу выставить знак аварийной остановки.

В случае, если ДТП произошло в ночное время, необходимо помнить, что нельзя передвигаться на проезжей части или обочине без световозвращающих полос на одежде. Кроме того, запрещено перемещать любые предметы или следы, которые имеют отношение к ДТП.

После аварии также необходимо немедленно вызвать скорую помощь и полицию. «Если пострадавших нет, то после вышеописанной фиксации ДТП надо освободить проезжую часть», — сказал эксперт.

Ранее в ГИБДД описали типичного виновника ДТП. Так, оказалось, что типичным виновником аварии на российских дорогах считается мужчина в возрасте 30-40 лет. По данным Госавтоинспекции, на долю мужчин приходится 81 процент аварий с пострадавшими и умершими. Это связано с тем, что женщины ведут себя за рулем осторожнее.