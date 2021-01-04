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В России появится онлайн-база данных злостных нарушителей ПДД

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Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

МВД России запустит онлайн-базу злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), рассказали в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Цифровая платформа появится на площадке ведомства, она разрабатывается совместно с Минкомсвязи. Благодаря базе компании, в том числе агрегаторы такси и службы каршеринга, смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. При этом в базу будут внесены данные обо всех нарушителях — как о россиянах, так и об иностранцах.

В МВД планируют, что база данных начнет свою работу в начале 2021 года, при этом конкретные сроки ее запуска в ведомстве не уточнили.

В октябре 2020 года ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей. Если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу, и его нельзя штрафовать.

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