ГИБДД обнародовала шесть критериев оценки автошкол

ГИБДД обнародовала шесть критериев оценки успешности работы российских автошкол. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии включают долю выпускников, успешно сдавших теорию на права с первой попытки, а также долю выпускников, успешно сдавших практику. Долю высчитывают от общего количества выпускников и проведенных экзаменов.

В критерии также вошла доля практических экзаменов, не сданных выпускниками, и число погибших в ДТП по вине выпускников автошколы на 10 тысяч начинающих водителей, а также число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на тысячу выпускников.

Россияне также получат доступ к результатам работы автошкол на сайте ГИБДД. Данные будут размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту федерации и по России.

Ранее ГИБДД усложнила экзамен на права. Список нарушений правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы на экзамене, расширили с 37 до 41 пункта. Новый документ предусматривает 19 грубых ошибок. Как рассказывал глава ведомства Михаил Черников, измененный формат экзамена содержит испытания с сокращенной площадкой, а проверять навыки вождения будут в первую очередь в реальной обстановке.