Россия
 
Последние новости
Историка Соколова приговорили к 12 годам за убийство любовницы
Раскрыт способный привести к гражданской войне в США сценарий
В России назвали критическую цену на нефть
В Москве появились квадратные светофоры 
В российском регионе выявили повторные заражения коронавирусом
Назван самый разбогатевший за год российский миллиардер
Названы любимые киногерои россиян
Бабушка спасла трехлетнюю внучку после укуса смертельно опасной змеи
Спрогнозирована роль Трампа после инаугурации Байдена
Россия включила гиперзвуковой «Авангард» в «плохую сделку» США
Новости партнеров
Прослушать новость

ГИБДД обнародовала шесть критериев оценки автошкол

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

ГИБДД обнародовала шесть критериев оценки успешности работы российских автошкол. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии включают долю выпускников, успешно сдавших теорию на права с первой попытки, а также долю выпускников, успешно сдавших практику. Долю высчитывают от общего количества выпускников и проведенных экзаменов.

В критерии также вошла доля практических экзаменов, не сданных выпускниками, и число погибших в ДТП по вине выпускников автошколы на 10 тысяч начинающих водителей, а также число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на тысячу выпускников.

Россияне также получат доступ к результатам работы автошкол на сайте ГИБДД. Данные будут размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту федерации и по России.

Ранее ГИБДД усложнила экзамен на права. Список нарушений правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы на экзамене, расширили с 37 до 41 пункта. Новый документ предусматривает 19 грубых ошибок. Как рассказывал глава ведомства Михаил Черников, измененный формат экзамена содержит испытания с сокращенной площадкой, а проверять навыки вождения будут в первую очередь в реальной обстановке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МВД анонсировало изменения в сдаче экзамена на водительские права
МВД усложнило экзамен на права
Глава ГИБДД раскрыл детали изменений экзамена на права