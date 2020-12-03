МВД усложнило экзамен на права

МВД России усложнило экзамен на права: ведомство расширило список нарушений правил дорожного движения (ПДД), за которые будут начислять штрафные баллы при сдаче экзамена. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средством, с которым ознакомился ТАСС.

Список нарушений, за которые будут начислять штрафные балы, расширили с 37 до 41 пункта.

Согласно документу, по три штрафных балла будет начислено за выезд на перекресток при образовавшемся заторе и создание помехи движению транспорта в поперечном направлении; за нарушение правил остановки или стоянки, не включение сигнала поворота при перестроении, выбор скорости движения без учета дорожных и метеорологических условий, а также за другие ошибки, прописанные в новом регламенте. Всего их семь.

Экзамен будет считаться несданным, если экзаменуемому начислено пять и более штрафных баллов. Также в МВД предложили автоматически прерывать экзамен, если испытуемый будет использовать мобильный телефон, что считается грубым нарушением. Также предлагается завершать экзамен, если экзаменуемый при выполнении практической части не пристегнулся ремнем безопасности. На данный момент за эту ошибку начисляются штрафные баллы.

Всего новый документ предусматривает 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет автоматически прерван. Планируется, что новый административный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее МВД предложило допускать россиян к сдаче экзаменов на водительские права с 16 лет.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого.