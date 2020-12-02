МВД прописало шесть оснований для недопуска к экзамену на права

МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проекте нового административного регламента по проведению экзаменов.

Из документа следует, кандидата не будут допускать до экзамена, если он не соответствует требованиям, был ранее лишен прав, документы составлены неправильно или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены.

Кроме того, до экзамена не допустят из-за неоплаченной государственной пошлины и отсутствия у автошколы лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В случае отказа в допуске кандидата в заявлении будут указаны основания для такого решения, уведомление заявитель получит в письменной форме.

Ранее глава правления Союза автошкол Александр Ачкасов и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков перечислили недостатки в новых правилах сдачи экзамена на права. Так, по словам Ачкасова, систему подготовки нужно изменить так, чтобы водители совершали меньше ошибок. Как считает Лысаков, изменения могут привести к росту рисков субъективного отношения инспекторов к экзаменуемым, провокаций и давления.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого. По словам Черникова, несмотря на сокращение «площадки», сотрудники ведомства смогут оценить подготовку водителя благодаря расширенной линейке упражнений. При этом какие-то части площадки будут выполняться на дорогах с малоинтенсивным движением. Также будет расширена теоретическая часть теста — в нее добавят вопросы по психологии и медицине. Еще одно изменение предусматривает получение права на управление общественным транспортом не с 18, а с 20 лет.

МВД также подготовило приказ с изменениями в теоретическую часть экзамена на водительские права. С 2021 года ее проведение будут записывать на видеокамеры, чтобы следить за действиями экзаменуемых. Кроме того, министерство отказалось увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на права — их останется 20, а билеты будут формироваться случайным образом. В каждом из вопросов будет от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. Также в теоретической части учтут статистику аварийности и причины ДТП.