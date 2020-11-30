Перечислены недостатки новых правил экзамена на водительские права в России

У новых правил экзамена на водительские права в России есть несколько недостатков. Их перечислили председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Его выступление показал телеканал «360».

По словам Ачкасова, систему подготовки нужно изменить так, чтобы водители совершали меньше ошибок, так как из-за этого происходит около 80 процентов всех аварий. Он указал, что Великобритания и Австралия ввели тесты на умение читать дорогу. Эксперт считает, что люди могут посмотреть 100-200 тематических роликов и запомнить, как правильно себя вести в поездках.

Он добавил, что из экзамена убрали часть проверки на площадке. Вместо этого инспектор ГИБДД будет лично убеждаться, может ли сдающий водить машину. «Но это не экзамен, это займет 30 секунд-минуту. А когда он убедится, тогда начинается экзамен в городе. Вот что будет», — уточнил Ачкасов.

Как считает Лысаков, изменения могут привести к росту рисков субъективного отношения инспекторов к экзаменуемым, провокаций и давления. Он пояснил, что цель изменений — повышение качества подготовки и уменьшение числа пострадавших в ДТП. При этом есть риск, что повысится уровень коррупции, поэтому нужно время, чтобы узнать результаты.

Депутат указал и на «чехарду» со сдачей экзамена в ГИБДД — по его словам, сначала в ведомстве настаивали на отработке площадки, из-за чего к автошколам повысились требования и некоторые закрылись, так как не смогли их выполнить. Теперь площадку убрали, но некоторые ее элементы решили вернуть. Лысаков пришел к выводу, что нынешние системы подготовки как для теории, так и для практики не соответствуют современным рискам и требованиям обстановки на дорогах.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого. По словам Черникова, несмотря на сокращение «площадки», сотрудники ведомства смогут оценить подготовку водителя благодаря расширенной линейке упражнений. При этом какие-то части площадки будут выполняться на дорогах с малоинтенсивным движением. Также будет расширена теоретическая часть теста —- в нее добавят вопросы по психологии и медицине. Еще одно изменение предусматривает получение права на управление общественным транспортом не с 18, а с 20 лет.

МВД также подготовило приказ с изменениями в теоретическую часть экзамена на водительские права. С 2021 года ее проведение будут записывать на видеокамеры, чтобы следить за действиями экзаменуемых. В ведомстве добавили, что рассматривается возможность использования беспилотных автомобилей с сенсорными педалями. Кроме того, министерство отказалось увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на права — их останется 20, а билеты будут формироваться случайным образом. В каждом из вопросов будет от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. Кроме того, в теоретической части учтут статистику аварийности и причины ДТП.

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