Россия
 
Последние новости
Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19
Раскрыты причины страха жителей Турции перед россиянами
Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей
Скандальный бизнесмен явился на свадьбу с шестью беременными от него подругами
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей
В России оценили слова немецкого министра о диалоге с Москвой с «позиции силы»
Власти российского города решили сохранить каток в форме пениса
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью
В России перечислили российских «убийц» турецких Bayraktar TB2
Новости партнеров
Прослушать новость

МВД отказалось увеличивать число вопросов в экзамене на права

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

МВД России отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20, говорится в проекте административного регламента по проведению экзаменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно проекту регламента, все 20 вопросов экзамена объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков, по пять вопросов в каждом. Билеты будут формироваться случайным образом. Каждый из вопросов будет иметь от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный.

Для ответа на экзаменационный билет кандидату в водители будет, как и раньше, предоставляться 20 минут. Если он допустит две ошибки в разных тематических блоках, ему будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков из тех же групп, на ответы из которых были даны неверные ответы.

Как и раньше, на экзамене запрещено пользоваться какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается. Новые правила должны вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее стали известны детали сдачи экзамена на водительские права по новым правилам «с сокращенной площадкой», согласно которым у кандидатов в водители будут проверять прежде всего навыки управления автомобилем в реальной обстановке. Как заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, в большей степени кандидат в водители будет оцениваться в условиях реального движения, в том числе по автострадам, парковкам и проездам перекрестков. Также с 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая, согласно действующим правилам, является отдельным экзаменом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МВД перечислили причины для аннулирования результатов экзаменов на права
МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права
В России захотели разрешить подросткам водить автомобиль
Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права