МВД отказалось увеличивать число вопросов в экзамене на права

МВД России отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20, говорится в проекте административного регламента по проведению экзаменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно проекту регламента, все 20 вопросов экзамена объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков, по пять вопросов в каждом. Билеты будут формироваться случайным образом. Каждый из вопросов будет иметь от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный.

Для ответа на экзаменационный билет кандидату в водители будет, как и раньше, предоставляться 20 минут. Если он допустит две ошибки в разных тематических блоках, ему будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков из тех же групп, на ответы из которых были даны неверные ответы.

Как и раньше, на экзамене запрещено пользоваться какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается. Новые правила должны вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее стали известны детали сдачи экзамена на водительские права по новым правилам «с сокращенной площадкой», согласно которым у кандидатов в водители будут проверять прежде всего навыки управления автомобилем в реальной обстановке. Как заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, в большей степени кандидат в водители будет оцениваться в условиях реального движения, в том числе по автострадам, парковкам и проездам перекрестков. Также с 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая, согласно действующим правилам, является отдельным экзаменом.