Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые планируется ввести в России в 2021 году. Его слова приводит RT.

Специалист считает, что это усложнит испытание. «Два экзамена, объединенные в один, будут длиться дольше, это будет страшнее для того, кто претендует на права. С другой стороны, понятны доводы ГАИ: зачем сдавать площадку, если ее можно сдать в автошколе, а мы уже проверим, как человек водит в реальных условиях», — объяснил Моржаретто.

При этом, по словам эксперта, отмена этапа закрытой площадки приведет к уменьшению очереди на сдачу экзамена. Он пояснил, что в настоящее время в некоторых регионах не хватает экзаменаторов. Из-за этого люди после окончания автошколы ждут один-два месяца, чтобы сдать экзамен. Моржаретто отметил, что сведение двух экзаменов в один поможет освободить часть экзаменаторов.

Проект с новыми правилами сдачи экзамена на водительские права разработало МВД. Министерство подготовило новую редакцию административного регламента. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.

С начала 2020 года в России разрешили учебную езду на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Еще одно нововведение предусматривает, что получить права на управление общественным транспортом можно будет не с 18, а с 20 лет. Ранее в ГИБДД заявляли, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут отрабатываться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, в экзамене расширят и дополнят теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.