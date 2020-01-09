В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

По новым правилам проведения экзамена на водительские права категорий B, C и D отдельного этапа «площадка» не будет, его элементы станут проводить во время практической части в городе. Исчезнет и штрафная балльная система. Об этом ТАСС рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, некоторые задания, ранее отрабатывавшиеся на «площадке», будут выполняться на дорогах с малоинтенсивным движением вроде стоянок у торговых комплексов или на закрытых территориях. На последних, например, хотят проводить заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве и параллельную парковку. На трассах же планируют проверять технику движения с максимальной разрешенной скоростью, а также проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда. Экзаменуемым не станут сообщать маршруты тестирования заранее, как это делается сейчас.

Бальную систему оценки отменят. Сейчас при наборе пяти штрафных баллов экзамен считается проваленным. Кандидаты в водители смогут оспорить свои неудовлетворительные результаты и подать апелляцию.

Теоретическую часть расширят и дополнят вопросами по основам психологии и медицины. Процедура оценки и продолжительность экзамена изменится. Число задач в двух экзаменационных комплектах на категории AB и CD увеличится до нескольких тысяч. Сейчас в каждом из них по 800 вопросов, в одном экзаменационном билете — по 20. Эта цифра вырастет до 50.

Изменения вступят в силу 1 октября.

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года. С января разрешена учебная езда на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Получить категорию для вождения общественного транспорта теперь возможно не с 16, а с 20 лет.

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