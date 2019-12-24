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В МВД разъяснили новые правила экзамена на водительские права

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В Министерстве внутренних дел (МВД) разъяснили новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Так, постановлением правительства отменяется экзамен на площадке, при этом навыки, которые на нем нужно было продемонстрировать, теперь будут проверять в условиях реального движения. Отмечается, что это необходимо с целью «проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки».

Помимо этого, уйдут в прошлое заранее определенные экзаменационные маршруты. Вместо них будет определен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Это необходимо, чтобы «исключить возможность их заучивания кандидатами в водители».

Все это позволит определять степень подготовленности кандидата в водители именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки, считают в МВД.

Практический экзамен для мотоциклистов сохраняется в существующем варианте — на площадках, закрытых от движения других транспортных средств и пешеходов.

Конкретизируются и условия пересдачи экзаменов. Для теории это не менее семи и не позднее 30 календарных дней, а для повторного практического экзамена — не менее семи и не более 60 календарных дней со дня предыдущего экзамена.

В ряде случаев результаты могут быть аннулированы. Это произойдет, если будет удовлетворена жалоба самого кандидата в водители, при признании его документов поддельными, а также при получении от иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче там водительского удостоверения. Кроме того, отмене подлежат итоги экзаменов, проведенных с нарушениями.

В МВД уточняют, что перечисленные выше изменения вступают в силу с 1 октября 2020 года. Кроме того, ряд положений начнет действовать с 1 января. Так, теперь иностранные граждане смогут обращаться в любое подразделение ГИБДД, независимо от места пребывания на территории России.

Расширяется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. При отсутствии у автошколы лицензии в допуске к сдаче экзаменов ее ученикам будет отказано. Кроме того, при лишении прав получить документ на новую категорию можно будет только после возврата изъятого.

Помимо этого, снимается запрет учебной езды на автомагистралях. Также уточняется возраст учеников. Так, управлять легковым или грузовым автомобилем можно будет учиться с 16 лет, а автобусом — с 20.

Ранее в правительстве разъяснили, что отдельный экзамен на площадке был отменен, потому что лишь имитировал ощущение контроля над машиной.

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