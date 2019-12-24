Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
России предложили новый способ обойти санкции США
Племянника главного авторитета Азербайджана ударили ножом в турецком ресторане
Генерала с заместителем задержали после масштабных обысков в российской таможне
В Одессу зашел американский эсминец
Названы самые стильные женщины года
В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным
Разбившийся Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах
В Москве растаял главный каток России 
Пять посетителей торгового центра попали в больницу после битвы за подарки
Писательница Джоанна Линдсей умерла от рака легких
Новости партнеров

В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для автомобилистов

Перейти в «Мою Ленту»

Отдельный экзамен «площадка» при сдаче на водительские права был отменен, потому что он лишь имитировал ощущение контроля над машиной. Об этом говорится на сайте правительства.

«Как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», — объясняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что для отсеивания плохо подготовленных кандидатов «площадка» будет проводиться во время практического экзамена непосредственно перед выездом на дорогу. Тех, кто не сдал первый этап с «площадкой», не допустят ко второму этапу в городе.

Проверка первоначальных навыков вождения будет проводиться на закрытых площадках, автодромах, в тупиках и участках дорог с малоинтенсивным движением. Также снимается запрет на учебную езду на автомагистралях. Практический этап для мотоциклистов останется неизменным.

Обучаться вождению мопеда или мотоцикла подкатегории А1 разрешается с 15 лет, легкового или грузового автомобиля — с 16, мотоцикла категории А — с 17.

Новые правила сдачи экзамена на права начнут действовать с 1 октября 2020 года. Постановление уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С нового года в России изменится экзамен на права
ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права
Россиянам предсказали изменение стоимости экзамена на права
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
12:00Сегодня

Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

11:31Сегодня

Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»

11:13Сегодня

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Россия00:0219 декабря
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
10:57Сегодня

В России захотели сделать обязательной эвакуацию населения в зонах ЧС

10:47Сегодня

Правила посещения пациентов в российских больницах изменятся

09:44Сегодня

Стало известно о состоянии пилота разбившегося Су-57 в Хабаровском крае

Россия13:3019 декабря

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
08:43Сегодня

Врачи оказались бессильны перед традиционным атрибутом новогоднего стола

06:12Сегодня

Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

05:35Сегодня

Желание генсека НАТО встретиться с Путиным объяснили

Россия
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для автомобилистов
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции США против «Северного потока-2»
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады
Все материалы
Мир
Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Армия Сирии заняла стратегически важную деревню
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами
Все материалы
Бывший СССР
Рада побила рекорд по нарушениям голосования за день до их криминализации
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Возмущавшийся маленькой зарплатой украинский министр получил меньше своих замов
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС
Все материалы
Экономика
России предложили новый способ обойти санкции США
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
В России подорожали елочные игрушки
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Названы лучшие китайские фейерверки
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Названа доля подделок в российских ТЦ
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Разбившийся Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Озоновый слой оказался серьезно поврежден
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Названа причина крушения Су-57
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Появились подробности крушения Су-57 в Хабаровском крае
Все материалы
Спорт
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Соперник Макгрегора ответил на обвинения в согласии «лечь» в бою с ирландцем
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом
Все материалы
Культура
Писательница Джоанна Линдсей умерла от рака легких
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Противником Оксимирона в первом за два года баттле стал малоизвестный писатель
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек
Все материалы
Интернет и СМИ
Financial Times назвала слово года
Война на два фронта
 
Исполнительница роли самой сильной женщины покорила зрителей откровенным нарядом
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Невесту пристыдили за пивные бутылки на фотографии
Все материалы
Ценности
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
46-летняя бывшая супермодель опубликовала откровенное фото в ванне
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Отец с сыном смастерили копию Lamborghini и получили взамен настоящую
Все материалы
Путешествия
Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Отказавшихся спасти жизнь пенсионеру сотрудников отеля публично пристыдили
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Россияне перечислили вызывающие желание вернуться страны
Все материалы
Из жизни
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Голодный крокодил вспорол живот убегающей от него зебре
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Девушка купила возлюбленному подарок на Рождество и случайно раскрыла его тайну
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
В России запатентовали новую модель Nissan
Ford упростит навигацию на бездорожье
Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Все материалы
Дом
В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Москвичам посоветовали избавляться от квартир
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Квартиры в Москве рекордно подорожали
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы