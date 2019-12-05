Россиянам предсказали изменение стоимости экзамена на права

Отмена этапа «площадки» может привести к удешевлению практического экзамена на получение водительских прав. Об этом рассказал председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов, сообщает РИА Новости.

По словам Ачкасова, цена может снизиться, потому что «мы убираем одну составляющую». Он добавил, что исключение «площадки» повысить качество образовательного процесса, сделает подготовку водителей более приближенной к реальности и выведет ее на «новый уровень безопасности».

Глава Союза автошкол подчеркнул, что недовольны исключением этого этапа экзамена могут быть только недобросовестные автошколы, которые работают лишь ради денег.

В ГИБДД собрались отменить «площадку» с октября 2020 года. Из практических этапов останется город, экзаменацию хотят проводить на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых для других машин участках. Также в Автоинспекции намерены отказаться от баллов на практической части.

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