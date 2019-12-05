ГИБДД откажется от баллов на практическом экзамене на права

В ГИБДД планируют отказаться от баллов на практическом экзамене на получение водительских прав. Об этом рассказал заместитель руководителя отдела экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, сообщает «Интерфакс».

«Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он. По словам представителя ГИБДД, изменится и система оценки водительских навыков. Сейчас экзаменаторы смотрят, нарушил или нет кандидат в водители какой-либо пункт правил дорожного движения. Вместо этого предлагается оценивать каждый маневр, а именно способность выполнить данный элемент безопасно для других участников дорожного движения.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что после отмены этапа «площадка» практическая часть экзамена на получение водительских прав будет проводиться только в городе, но на дорогах с малоинтенсивным движением или участках, закрытых для других транспортных средств.

«Экзаменатором будут проверяться навыки управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, причем те навыки, которые в настоящее время проверяются на "площадке", связанные с движением задним ходом, они будут проверяться в рамках этого экзамена», — сказал он.

Также, по словам Гилякова, в будущем планируется отказаться от заранее разработанных маршрутов, которые кандидаты в водители обкатывают перед экзаменом. Вместо этого станут объявлять лишь перечень дорог, где может проводиться практический экзамен. Экзаменатор в ходе движения будет сам выбирать направление движения.

Ранее стало известно о намерении ГИБДД с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на «площадке». Соответствующий документ дорабатывается для передачи на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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