В ГИБДД объяснили планы убрать один из этапов экзамена на получение прав

Планы ГИБДД убрать этап «площадка» из экзамена на получение водительских прав связаны с большим количеством времени, которое тратят на него сотрудники Госавтоинспекции. Об этом заявил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

«Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников», — сказал он, отметив, что на «площадках» проводятся внутренние экзамены автошкол и дублировать их нет смысла.

Ранее в Государственной Думе поддержали эту идею. По словам депутата Вячеслава Лысакова, данный этап экзамена не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах.

Накануне, 3 декабря, стало известно о намерении ГИБДД с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на «площадке». Соответствующий документ дорабатывается для передачи на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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