Раскрыты самые распространенные ошибки на экзаменах по вождению в России

На «площадке» сдающие экзамен на получение водительских прав чаще всего допускают ошибки на эстакаде, параллельной парковке и при заезде в бокс задним ходом. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД.

При проверке навыков вождения в условиях дорожного движения — в городе — кандидаты в водители не подают сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой.

При этом будущие автолюбители проявляют неуверенное поведение во время управления транспортным средством.

Среди других распространенных ошибок: во время экзамена глохнет двигатель, кандидаты не уступают дорогу или создают помеху автомобилю с преимуществом. Кроме того,экзаменаторам приходится вмешиваться в процесс управления транспортным средством, чтобы избежать ДТП.

По данным МВД, из трех миллионов теоретических экзаменов в 2018 году с первого раза были сданы меньше половины — 1,2 миллиона — это составляет 41 процент.

Практический экзамен на «площадке» с первого раза сдают лишь в 42 процентах случаев — 973 тысячи из 2,2 миллиона экзаменов, а в «городе» и того меньше — 31 процент — 759 тысяч из 2,4 миллиона.

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