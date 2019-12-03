В Госдуме высказались об инициативе по экзамену на права

Закрытая площадка не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах, заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя инициативу отмены этой части экзамена на водительские права. Об этом сообщает RT во вторник, 3 декабря.

«Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных "боевых" условиях. Можно спокойно делать какие-то маневры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни», — сказал он.

По мнению парламентария, обучение вождению должно преимущественно проходить на улице в условиях «реального транспортного потока и психологической нагрузки».

Ранее во вторник стало известно о намерении ГИБДД с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на закрытой площадке. Соответствующий документ дорабатывается для передачи на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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