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В России изменят экзамен на водительские права

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В январе 2020 года в России изменится система сдачи экзамена на водительские права. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, с января впервые будет разрешена учебная езда на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Также будет введен возрастной ценз для обучающихся: получить документ на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет с 20 лет (сейчас учиться можно с 16 лет).

Также стало известно, что с октября исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. В рамках теста экзаменатор проверит базовые навыки вождения (старт, параллельная парковка и другое): сделать это можно как на площадке автошколы, так и за ее пределами. Затем кандидат будет отправлен на улицы. Это изменение не коснется получающих мотокатегории: они будут сдавать практику только на площадке.

Ранее в декабре сообщалось, что к октябрю 2020 года ГИБДД изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Так, поменяется время сдачи теста, количество вопросов в комплекте и сама процедура оценки.

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