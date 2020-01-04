ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

С 1 октября 2020 года из экзамена на водительские права будет исключена «площадка». Об этом РИА Новости рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Уточняется, что к этому моменту ведомство сформирует предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.

Как рассказал Гиляков в беседе с «Известиями», в ГИБДД также допустили, что действующая балльная система оценки экзамена на получение водительских прав может быть изменена. Сейчас при сдаче практики кандидаты получают штрафные баллы за нарушения. Предлагается перейти к системе, где оцениваются не нарушения, а полученные кандидатом навыки.

С нового года в России изменился экзамен на права. С января впервые будет разрешена учебная езда на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Также будет введен возрастной ценз для обучающихся: получить документ на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет с 20 лет (сейчас учиться можно с 16 лет).

Кроме того, сообщалось, что с октября исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.

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