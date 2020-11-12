В России захотели разрешить подросткам водить автомобиль

МВД России захотело разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет, однако до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленный в правительство законопроект, который предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.

Как подчеркивает издание, сегодня можно сдать экзамен на права в возрасте 17 лет, однако управлять машиной законодательство позволяет только с 18. «За год приобретенные знания и навыки теряются, считают в МВД: нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой», — сказано в законопроекте.

Также министерство намерено изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Предлагается разрешить управлять таким транспортом только тем, кто имеет опыт вождения не менее года. При этом иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские.

Кроме того, ведомство предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам. Предлагается ввести норму, согласно которой через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России иностранными правами пользоваться будет нельзя.

МВД в частности предлагает не выдавать права тем, кого поймали без прав или в пьяном виде, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста.

Ранее сообщалось, что в России создадут открытый список с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Открытая цифровая платформа ГИБДД появится в начале 2021 года. Платформа позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных внесут как россиян, так и иностранцев, нарушивших ПДД.